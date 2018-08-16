جوجل تلغي ميزة تسجيل المكالمات على هواتف أندرويد‎

المواطن - متابعة

أعلن مطورو برامج أندرويد أن شركة جوجل حذفت ميزة تسجيل المكالمات الشائعة في أحدث نظام تشغيل Android 9.0 Pie.

ويعني هذا أن واجهة أندرويد التي تعمل على نظام التشغيل Android 9.0 Pie مع تطبيقات منفصلة لتسجيل المكالمة لن تعمل بعد الآن على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Android 9.0، في حين لم تعلق Google بعد رسميًا على هذه التقارير.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا لتحسين خصوصية المستخدم على هواتف أندرويد، وبالنسبة لغير المدركين، أصبح تسجيل المكالمات مشكلة قانونية في العديد من البلدان، وحظرت العديد من الدول تسجيل المكالمات، في حين جعلت العديد من الدول من غير القانونى تسجيل المحادثات دون موافقة الطرف الآخر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقرر فيها جوجل تقييد تسجيلات المكالمات، إذ قامت الشركة في وقت سابق بإزالة واجهة برمجة تطبيقات تسجيل المكالمات عند إصدار Android Marshmallow، ولكن جوجل لم تمنع مطوري التطبيقات من إنشاء تطبيقات تسجيل المكالمات، وباستخدام إصدار Android Pie، يشكو مطورو البرامج من أن تطبيقات تسجيل المكالمات على Google Play لا تعمل بشكل صحيح.