جوجل توقف حسابات إيرانية على موقع يوتيوب

المواطن - متابعة

أوقفت شركة جوجل، اليوم الخميس حسابات إيرانية على موقع يوتيوب، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل منذ قليل.

وكانت شركتا الخطوط الجوية البريطانية والفرنسية قد أعلنتا اليوم تعليق رحلاتهما إلى طهران بدءًا من سبتمبر المقبل تجنبًا للعقوبات الأمريكية.

وتعاني طهران من وطأة العقوبات الاقتصادية الأمريكية عليها، في ظل هروب الشركات العملاقة بعد تأثر أرباحها وتراجع أسهمها في إيران.

وتسببت تلك الأحداث في خروج مظاهرات للشباب الإيراني الغاضب، في شوارع وميدان إيران والعاصمة طهران تندد بسياسات الملالي وتدخلاتهم في دول الجوار مما تسبب في انهيار الاقتصاد الإيراني.