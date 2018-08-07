جوجل يحتفي بالشيخ الرئيس .. ماذا تعرف عن ابن سينا ؟

المواطن - الرياض

احتفى موقع البحث الشهير جوجل، بذكرى مرور 1038 عامًا على ميلاد الطبيب والفيلسوف والعالم المسلم علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا، والمعروف باسم ابن سينا.

وكان ابن سينا ولد في قرية أفشنة بالقرب من بخارى (في أوزبكستان حاليًّا) من أب من مدينة بلخ (في أفغانستان حاليًّا) وأم قروية، حيث ولد سنة 370هـ (980م) وتوفي في همدان (إيران) سنة 427هـ (1037م).

وعُرف ابن سينا بلقب “الشيخ الرئيس”، وسماه الغربيون بأمير الأطباء وأبو الطب الحديث في العصور الوسطى.

وألف ابن سينا 200 كتاب في مواضيع مختلفة، العديد منها يركز على الفلسفة والطب.

ويعد ابن سينا من أول من كتب عن الطبّ في العالم، ولقد اتبع نهج أو أسلوب أبقراط وجالينوس.

وأشهر أعماله ابن سينا كتاب القانون في الطب الذي ظل لسبعة قرون متوالية المرجع الرئيسي في علم الطب، وبقي كتابه (القانون في الطب) المرجع الأساسي في تعليم هذا الفنِّ حتى أواسط القرن السابع عشر في جامعات أوروبا.

ويُعد ابن سينا أول من وصف التهاب السَّحايا الأولي وصفًا صحيحًا، ووصف أسباب اليرقان، ووصف أعراض حصى المثانة، وانتبه إلى أثر المعالجة النفسانية في الشفاء من الكثير من الأمراض.