جورجي جيسوس .. متخصص سوبر

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير الزرقاء مباراة الهلال والاتحاد في السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، وتعول كثيرًا على المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لبدء الموسم الرياضي الجديد بالحصول على بطولة.

ويسعى المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بالتتويج ببطولة، لذلك عمل على تجهيز اللاعبين جيدًا وخاض عددًا من المواجهات الودية قبل مباراة الهلال والاتحاد في السوبر السعودي 2018.

ونجح المدرب جورجي جيسوس في اختباره الأول أمام الجماهير الزرقاء، حيث قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للفوز على نظيره الشباب العماني في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

ويُعد جورجي جيسوس مُتخصصًا في التتويج ببطولة السوبر، حيث إنه سبق أن حصل على كأس السوبر البرتغالي مرتين مع لشبونة وسبورتنغ لشبونة، ويأمل لتكرار الأمر ذاته مع الزعيم في مباراة الهلال والاتحاد التي ستُقام، يوم غد السبت.

ومن المتوقع أن يعتمد جورجي جيسوس على عمر عبدالرحمن عموري في مباراة الهلال والاتحاد بكأس السوبر السعودي، خاصة أنه أشاد به في المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء، وأكد أنه ذكي ويتعلم التكتيك بشكل سريع، بجانب قدرته على الانسجام.

وستُقام مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة بين الهلال بطل دوري المحترفين، والاتحاد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم غد السبت، على ملعب “كوينز بارك رينجرز” في العاصمة البريطانية لندن.