جولات تفتيشية لعمل عرعر توقع عددًا من المخالفات

المواطن - الشمالية

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة الحدود الشمالية، ممثلًا بمكتب عمل عرعر، جولات تفتيشية لمتابعة قرارات التوطين.

وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم ضبط عدد من المخالفات خلال الجولات التفتيشية.

وفي سياق متصل، نفّذ مكتب عمل المدينة المنورة جولات على 26 مشروعًا وضبط 18 مخالفة، لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، كما اتخذ الإجراء المناسب ضد المُخالفين.

وزارت الفرق التفتيشية 134 منشأة تجارية وضبط 32 مخالفة، كما أنذر 9 محال؛ لعدم وجود سجلات وعقود عمل.