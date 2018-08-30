جولات تفتيشية لـ6 مكاتب للعمل في مكة لمتابعة قرارات الوزارة

المواطن - مكة المكرمة

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة جولات تفتيشية عديدة لمتابعة قرارات الوزارة.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة العمل على موقع “تويتر” أن عمل مكة ممثلًا بمكتب جدة والقنفذة والليث ورابغ والطائف ومكة المكرمة نفذوا جولات تفتيشية لمتابعة التزام منشآت القطاع الخاص في سوق العمل بقرارات التوطين، ومنع العمل تحت أشعة الشمس.

وفي وقت سابق، نفذ فرع الوزارة بمنطقة الرياض حملة تفتيشية بمشاركة الجهات الشريكة (قوة الضبط الميداني، والإدارة العامة للمرور، وأمانة منطقة الرياض، والدوريات الأمنية، وقوة المهمات والواجبات الخاصة)، استهدفت تشليح الحاير للسيارات، وتم القبض خلالها على 50 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل.