جولات تفتيش مفاجئة توقع 6 مسالخ مخالفة في المدينة

المواطن - المدينة المنورة

رصدت الفرق التفتيشية بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمدينة المنورة، خلال جولاتها على نقاط ذبح الأضاحي في موسم الحج لهذا العام 1439 هـ، 6 مسالخ مزاولة للنشاط بدون ترخيص بيئي.

كما قامت الفرق التفتيشية بتكثيف جولاتها على مختلف نقاط ذبح الأضاحي، وزيارات تفتيشية مفاجئة لمصنع دباغة الجلود للوقوف على الوضع البيئي والتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية، إلى جانب جولات تفتيش ميدانية لجميع مرافق الخدمات ذات التأثير البيئي المحتمل، مثل المرافق الطبية، وخدمات الإعاشة والمسالخ والمنشآت ذات العلاقة بالبيئة بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، وتم إعداد محاضر ضبط للمخالفين وفق النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية، بحسب وكالة “واس”.

يذكر أن فرق التفتيش البيئي جهزت بأحدث التقنيات والكوادر الوطنية المؤهلة للعمل على الرصد الميداني في خلال موسم الحج لهذا العام، بهدف المتابعة والتأكد من مدى الالتزام بالمقاييس والمعايير البيئية والتأكد من تصحيح الأوضاع البيئية المخالفة وكذلك المراقبة المستمرة على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر وإيقاع الغرامات والعقوبات على الجهات المخالفة من واقع القوانين المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية.