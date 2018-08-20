جولات مستمرة للتجارة في مشعر عرفات لضبط المخالفات

المواطن - المشاعر المقدسة

استمرت الفرق الميدانية، التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، في جولاتها الرقابية على الإمداد التمويني ووفرة السلع والمنتجات وخلو منافذ البيع من المخالفات التجارية في مشعر عرفة.

وفي سياق متصل، أكدت التجارة في تغريدات لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنها تجري جولاتها الرقابية على أسواق الأغنام في مختلف مناطق المملكة؛ للتأكد من سلامة الأسواق، والتحقق من عدم وجود مخالفات تجارية في موسم عيد الأضحى المبارك.