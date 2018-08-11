جولات مكثفة على مدار الساعة لمراقبة 33069 محلاً ومنشأة للمواد الغذائية والصحة العامة بمكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة جهودها الميدانية لتقديم أعلى المستويات من الخدمة البلدية لحجاج بيت الله الحرام بمختلف محاور وأحياء مكة المكرمة، مؤكدة اكتمال كافة الاستعدادات لتأمين صحة وسلامة وراحة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة.

من جانبه أوضح أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد بن عبدالله القويحص أن الأمانة وبدعم وتوجيهات من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، حشدت إمكاناتها البشرية والآلية لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة وصحية، حيث تم توظيف أكثر من (26) ألف فرد و( 717 ) آلية لتنفيذ خطة النظافة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، بالإضافة إلى فرق ميدانية متخصصة لرقابة (33069) منشأة غذائية صحياً في مكة المكرمة.

وأشار معالي المهندس القويحص إلى أن أمانة العاصمة المقدسة وضعت خطة شاملة ومتكاملة روعي فيها معالجة الملاحظات التي تم رصدها في موسم حج 1438هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتتضمن خططا تفصيلية يشارك فيها جميع القطاعات والأفراد، حيث تم من خلالها تحديد نطاق العمل ومواعيد الورديات وإيضاح آلية العمل.

ولفت القويحص إلى أن الأمانة تهدف من تنفيذ هذه الخطط إلى ضمان سلامة الحجاج، والزائرين، والبيئة المحيطة بهم، والتأكد من خلوها من جميع الملوثات دون الإخلال بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مع الأخذ في الاعتبار بزيادة النشاط التجاري في مناطق الحج والطرق المؤدية إليها، وعدد الحجاج، وساعات وجودهم في كل نسك، والعمل على سهولة وسرعة توفير الخدمات، وأدائها بما يحقق أفضل خدمة ممكنة لضيوف الرحمن، فضلا عن توفير خدمات الإصحاح البيئي من خلال التركيز على مجال خدمات النظافة العامة، ومواجهة الزيادة المتوقعة في كمية النفايات بمناطق إقامة الحجاج، ومراقبة الأسواق وتنظيمها، ومراقبة جودة وسلامة الأغذية والمياه.

وأوضح المهندس القويحص أنه تم تخصيص ( 13373 ) كادراً ما بين فني وصحي وإداري وعامل للقيام بأعمال النظافة والإشراف عليها، إضافة لـ ( 7386 ) عامل نظافة بالمشاعر المقدسة و(5987) عامل نظافة بأحياء مكة المكرمة ، تدعمهم ( 717 ) آلية تشمل ( 358 ) آلية ومعدة بالعاصمة المقدسة و( 359 ) آلية بالمشاعر المقدسة.

ولفت إلى أن الفرق الميدانية كثفت جهودها لتعزيز الرقابة الصحية على (33069) منشأة غذائية وذات علاقة بالصحة العامة بمكة المكرمة، تشمل (18500) مركز تجاري، و(2112) مطعماً ومطبخاً وبوفيهاً و(2590) بقالة و(7106) محلات حلاقة و(408) مخباز، (397) جزارة وأسماك ودواجن، (539) خضراوات وفواكه، (182) صيدلية، (287) مركز تسوق، (32) محطات مياه ومصانع، (78) ثلاجة مواد غذائية، (353) مواد غذائية متفرقة، (471) مغاسل ملابس، و(14) مصنعاً، لافتاً إلى أن خطة الأمانة تركز على التأكد من توافر الاشتراطات والشهادات الصحية واجتياز جميع الفحوصات الطبية اللازمة.

وبيَّن أن أمانة العاصمة المقدسة تولي اهتمامها بأعمال النظافة وإزالة المخلفات داخل وخارج وحدات الذبح بالمشاعر المقدسة والبالغ عددها (5) وحدات (3 وحدات ومجزرتين) يصل إجمالي طاقتها الاستيعابية (485) ألف رأس ماشية. إضافة إلى (5) مسالخ بمكة المكرمة تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من (15) ألف رأس يومياً من الضأن والأبقار والماعز.

فضلاً عن شق طرق جديدة تتضح الحاجة لها من خلال تقييم موسم الحج السابق ، وأعمال الصيانة وكشط طبقات الإسفلت التالفة واستبدالها بطبقة جديدة لتهيئتها لاستقبال الحجاج، وصيانة أعمدة الإنارة في المشاعر المقدسة وعلى الطرق الموصلة لها والتأكد من جاهزيتها وعدم وجود ما يعيق قيامها بوظيفتها، مع تنظيف الأودية والشعاب وسفوح الجبال للتأكد من عدم تشكيلها خطورة على سلامة الحجاج. كما تم الانتهاء من تشغيل وصيانة (58) نفقاً بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة للسيارات والمشاة. مشيراً إلى أن موسم حج هذا العام شهد تشغيل نفق المرور بالسوق الصغير في مكة المكرمة.

وأشار معالي أمين العاصمة المقدسة أن الأمانة تشارك في أعمال الحج بخطة خاصة لمواجهة الطوارئ التي قد تحدث لا سمح الله خلال موسم الحج من خلال تجهيز 149 معدة مختلفة.