جوليانو .. اللاعب المثالي لخط الوسط

المواطن - مروة نبيل

جوليانو دي باولا، أحدث المنضمين إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قادمًا من فناربخشة التركي، لمدة 3 مواسم، في صفقة مميزة للغاية لقدرته التهديفية المميزة، بجانب مهامه كلاعب وسط.

ويُعد البرازيلي جوليانو من لاعبي الوسط البارزين، ويملك مسيرة احترافية مميزة، حيث خاض 359 مباراة بمعدل 26537 دقيقة لعب، وسجل 84 هدفًا، وساهم في تسجيل 149 هدفًا، وصنع 65 هدفًا.

وبدأ نجم نادي النصر الجديد، جوليانو مسيرته في دوري الدرجة الثانية البرازيلي عام 2007، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بارانا، ولعب معه موسمًا واحدًا، شارك في 17 لقاء، وسجل 6 أهداف.

وانضم جوليانو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنترناسيونال عام 2009، وشارك معه في 56 مباراة، ونجح في تسجيل 11 هدفًا، وبعد تألقه اللافت معه انتقل إلى نادي دنيبروبتروفسك الأوكراني في مارس عام 2011.

وبلغت صفقة انتقال جوليانو إلى نادي دنيبروبتروفسك الأوكراني 11 مليون يورو، ولعب في صفوفه حتى عام 2014، ولعب معه 87 مباراة، وتمكن من تسجيل 16 هدفًا.

وعاد جوليانو إلى منافسات الدوري البرازيلي مُجددًا من بوابة نادي جريميو عام 2014، مقابل 6 ملايين يورو، ولعب في صفوفه لمدة موسمين، خاض خلالهم 67 مباراة، وأحرز 11 هدفًا.

وغادر جوليانو المنضم حديثًا إلى نادي النصر، الدوري البرازيلي مرة أخرى عام 2016، لينضم إلى صفوف نادي زينت الروسي مقابل 7 ملايين يورو، ولعب معه 30 مباراة في موسم واحد، وسجل 8 أهداف.

وفي عام 2017، انضم جوليانو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فناربخشة التركي، وقدم معه واحدًا من أبرز مواسمه، حيث خاض 31 مباراة في موسم واحد، ونجح في تسجيل 16 هدفًا.