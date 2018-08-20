جوليانو .. عيدية النصر لجماهيره الغالية

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر- منذ قليل- تعاقده مع اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا من صفوف نادي فنربخشة التركي كصفقة شراء نهائي ولمدة ثلاثة مواسم.

وكان سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر وعد جماهير العالمي، بضم الصفقات القوية والمميزة للعالمي من أجل المنافسة وبقوة على البطولات في الموسم الجديد.

ويذكر أن اللاعب جوليانو سبق له اللعب في صفوف العديد من الأندية مثل نادي إنترناسيونال البرازيلي وفريق زينيت سان بطرسبرج الروسي ونادي جريميو البرازيلي.

وقدم اللعب جوليانو أداء أكثر من رائع مع نادي فنربخشة التركي في الموسم الماضي، حيث يتميز اللعب بالقوة البدنية والقدرة على التمرير الصحيح لزملائه، حيث سيحقق اللاعب طموحات النصر في الموسم الجديد 2018- 2019.

ويذكر أن النصر تعاقد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع النجم النيجيري أحمد موسى من صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي، كما نجح العالمي كذلك في ضم المغربيين كريم الأحمدي ونور الدين مرابط بعد نهاية كأس العالم 2018 في روسيا.

كذلك نجح العالمي في التعاقد مع الحارس الأسترالي براد جونز من صفوف نادي فينورد الهولندي في سوق الانتقالات الصيفية بالعام الحالي.

وكان النصر فاز على نادي الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية لكرة القدم بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.