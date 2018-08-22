جوليانو في الصدارة.. تعرف على أغلى 10 برازيليين بالدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

سلطت وسائل الإعلام البرازيلية، الضوء على انتقال جوليانو دي باولا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قادمًا من فناربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 10.5 مليون يورو.

واعتبر موقع “فلاريسينيا” البرازيلي، أن انتقال جوليانو إلى نادي النصر، أحد أكبر مفاجآت فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أنه في صدارة أغلى 10 صفقات اللاعبين البرازيليين في الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت قائمة أغلى 10 برازيليين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، كالتالي؛ جوليانو إلى نادي النصر بـ10.5 مليون يورو، يليه دييغو سوزا إلى صفوف الاتحاد مقابل 8.2 مليون يورو، ثم تياغو نيفيز إلى الهلال عام 2009 بـ7 ملايين يورو.

وحل رومارينيو الذي انتقل إلى نادي الاتحاد مقابل 7 ملايين يورو في المركز الرابع بقائمة أغلى 10 برازيليين في تاريخ الدوري السعودي، ثم عودة تياغو نيفيز عام 2013 نظير 7 ملايين يورو، فيما حل فيرناندو سادسًا بعدما انتقل إلى الشباب مقابل 6 ملايين يورو.

وفي المركز السابع بقائمة أغلى 10 برازيليين في تاريخ الدوري السعودي، جاء هيرناني إلى النصر بـ5.3 مليون يورو، ثم برونو سيزار إلى النادي الأهلي مقابل 5 ملايين يورو، يليه بيتروس دوس سانتوس إلى النصر بـ5 ملايين يورو.

واحتل ماركوس جييرمي المركز الأخير في قائمة أغلى 10 برازيليين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بعدما انتقل إلى نادي الوحدة مقابل 4 ملايين يورو.