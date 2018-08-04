جوناس .. انضمامه لـ النصر يُسعد العالمي ويُمزق شباك المنافسين بشراسة

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحافية برتغالية خلال الفترة الأخيرة، أن نادي النصر مهتم وبقوة بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي جوناس أوليفيرا مهاجم نادي بنفيكا البرتغالي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت صحيفة correio da manha البرتغالية ذكرت أن نادي النصر يرغب في التعاقد مع المهاجم البرازيلي جوناس مقابل 14 مليون يورو قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب نادي النصر في تعزيز صفوفه الهجومية بالتعاقد مع جوناس والذي قدم مستوى طيبًا مع نادي بنفيكا في الفترة الأخيرة.

ويركز النصر بقوة على تدعيم صفوفه الهجومية فبعدما ضم المهاجم النيجيري أحمد موسى ولمدة 4 مواسم، يركز العالمي حاليًّا على التعاقد مع جوناس ليكون الخط الأمامي للنصر ناريًّا وقويًّا للموسم الجديد.

وسبق للاعب جوناس اللعب في صفوف نادي سانتوس البرازيلي ونادي فالنسيا الإسباني، قبل انضمامه إلى نادي بنفيكا البرتغالي.

كما سبق للاعب جوناس أن لعب مع منتخب البرازيل، مباراة ودية أمام منتخب مصر في عام 2011 وانتهت المباراة وقتها بفوز البرازيل بهدفين دون رد، حيث سجل جوناس، هدفي المنتخب البرازيلي.

ويرغب جوناس في الرحيل عن صفوف بنفيكا، طبقًا لما ذكرته صحف برتغالية، خاصة أن اللاعب البرازيلي يتطلع لخوض تجربة احترافية جديدة بعد أربعة أعوام قضاها في صفوف نادي بنفيكا.

ويذكر أن جوناس كان قد تُوج بلقب هداف الدوري البرتغالي عن موسم 2017- 2018، بعد إحرازه لـ33 هدفًا مع بنفيكا في الموسم الماضي.

وعلى الرغم من تقدم جوناس في العمر، لكنه لا يزال يتمتع بذكاء المهاجم والذي يقف في أماكن خطرة في دفاعات المنافسين من أجل حسم المباريات بأهداف قاتلة.

سبق للاعب جوناس أن سجل هدف الفوز للمنتخب البرازيلي على حساب منتخب بنما، في مباراة ودية كانت أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية في عام 2016.

يذكر أن المهاجم جوناس، سبق له تمثيل نادي سانتوس البرازيلي، وهو الفريق الذي أخرج الأسطورة بيليه لعالم الساحرة المستديرة.