جوناس رسمياً خارج حساب دياز أمام الهلال في السوبر

المواطن - طارق سعد

ذكر المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد فواز الشريف عبر حسابه الشخصي في تويتر أن طلب تعليق عقوبة البرازيلي جوناس، لاعب الاتحاد، تم رفضه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبذلك سيغيب جوناس عن خوض أول لقاء رسمي لفريقه الاتحاد ضد الهلال في كأس السوبر الذي يقام الأحد في لندن.

وكان جوناس قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة إثر طرده بالكارت الأحمر في آخر مباراة له في الدوري البرازيلي، وبعد انتقاله هذا الصيف لصفوف الاتحاد، انتقلت عقوبة الإيقاف حسب ما تقتضيه قوانين الاتحاد الدولي لتطبيقها مع الفريق الجديد للاعب.

وفي طلب التعليق المُرسل للاتحاد الدولي، حاولت إدارة الاتحاد نقل عقوبة الإيقاف لمنافسات الدوري السعودي كون المخالفة التي وقع فيها جوناس كانت في بطولة الدوري البرازيلي.