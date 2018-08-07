جوناس على بُعد خطوة من الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي، البرازيلي جوناس أوليفيرا بات قريبًا للغاية من الانتقال إلى الدوري السعودي للنجوم في الموسم الرياضي الجديد.

واستبعد مدرب بنفيكا البرتغالي، روي فيتوريا، جوناس أوليفيرا من قائمة مباراة فنربخشة التركي، في تصفيات بطولة دوري أبطال أوروبا، ما يُشير إلى خروج المهاجم البرازيلي من حسابات المدير الفني.

ولم يُشارك البرازيلي جوناس أوليفيرا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي، مساء الاثنين، لتؤكد صحفية “أبولا”، أن المهاجم البرازيلي يستعد للمغادرة إلى السعودية خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان البرازيلي جوناس أوليفيرا قد أبدى رغبته في الرحيل إلى الدوري السعودي للمحترفين لرئيس نادي بنفيكا البرتغالي، وذلك خلال فترة مفاوضاته مع النصر، قبل أن يتدخل الهلال ويسعى لضمه.

يذكر أن البرازيلي جوناس أوليفيرا كان تُوج بلقب هداف الدوري البرتغالي في الموسم الرياضي الماضي 2017/ 2018 برصيد 33 هدفًا.