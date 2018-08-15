جويدي .. يتحدى الجميع ويكشر عن أنيابه

المواطن - محمد سمعه

يخوض المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي، المدير الفني للنادي الأهلي، تحدياً من نوع خاص وللمرة الأولى كمدير فني للراقي.

وكان جويدي جاء لتدريب النادي الأهلي في شهر أبريل الماضي، خلفًا للمدرب الأوكراني سيرجي ريبروف والذي رحل عن تدريب الراقي بعد نهاية الموسم الماضي.

ويريد جويدي إثبات ذاته وقيادة النادي الأهلي للتتويج بالثنائية المحلية في الموسم الجديد حيث الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولم ينجح الأهلي في الفوز بأي بطولة في الموسم الماضي، حيث احتل المركز الثاني في الدوري السعودي خلف المتصدر نادي الهلال، كما ودع الراقي بطولة كأس الملك من دور ربع النهائي بعد خسارته من نادي الفيحاء.

كما أن النادي الأهلي ودع بطولة دوري أبطال آسيا من دور ثمن النهائي، وذلك بعد إقصائه على يد نادي السد القطري.

خاض الأهلي معسكرًا ناجحًا في دولة النمسا، وذلك تحضيرًا للموسم الجديد.

سيخوض النادي الأهلي أول مباراة له في الدوري السعودي في الموسم الجديد، ضد نادي التعاون حيث تُقام المباراة في الأول من سبتمبر المقبل.

عاد اللاعب المصري محمد عبد الشافي إلى صفوف النادي الأهلي، بعد فترة إعارة قصيرة مع نادي الفتح.

شارك الحارس محمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي ، في بطولة كأس العالم مع الأخضر السعودي، حيث شارك في مباراة الأوروغواي في الجولة الثانية من دور المجموعات.