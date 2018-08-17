جيسوس: دياز لا يعرف أفكاري.. وعموري جاهز لمباراة السوبر

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، عن جاهزية الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري لمباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، مُشددًا في الوقت ذاته افتقاد الزعيم لعدد من اللاعبين المؤثرين.

وقال جيسوس: “سوف نفتقد لاعبين مؤثرين وتحديدًا عبدالله عطيف، وسلمان الفرج، بالإضافة إلى ياسر الشهراني، الذي من الممكن أن يغيب عن مباراة السوبر السعودي 2018، وندرك بأن كأس السوبر مهم لنادي الاتحاد كما هو مهم لدينا في الفريق”.

وتابع المدرب البرتغالي تصريحاته قائلًا: “عمر عبدالرحمن عموري سيتواجد في مباراة السوبر السعودي أمام الاتحاد، الجميع يعلم بأنه التحق بالفريق في وقت متأخر، ولكنه لاعب ذكي ويستطيع أن يكسب الوقت في تعلم التكتيك والقدرة على الانسجام مع اللاعبين”.

وعن مدرب الزعيم السابق والاتحاد الحالي، قال جيسوس خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السوبر السعودي: “دياز يعرف الكثير عن الهلال لكنه لا يعرف أفكاري وطريقة التدريب التي أطبقها، مضيت فترة جيدة مع الفريق وتعرفت بصورة أكبر على اللاعبين”.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة السوبر السعودي بين الهلال بطل الدوري، والاتحاد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم غد السبت، على ملعب “كوينز بارك رينجرز” في العاصمة البريطانية لندن.