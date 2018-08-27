المواطن - مروة نبيل

أبرم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر، صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وجلب العديد من اللاعبين الأجانب المميزين؛ أملًا في المنافسة على كافة الألقاب المحلية والقارية هذا الموسم.

ونجح نادي الهلال في التعاقد مع 4 لاعبين أجانب على أعلى مستوى، لتدعيم صفوف الفريق الأول قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، وهم؛ الإسباني ألبرتو بوتيا، البيروفي أندريه كاريلو، الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري والفرنسي بافيتيمبي جوميز.

ويضم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رباعياً أجنبياً مميزاً وهم: السوري عمر خربين، الفنزويلي جيلمين ريفاس، العُماني علي الحبسي، والبرازيلي كارلوس إدواردو، العائد للمشاركة بعد شفائه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وبجانب الـ8 لاعبين الأجانب المميزين، يمتلك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عدداً من النجوم المحليين البارزين، وفي مقدمتهم نواف العابد، سلمان الفرج، وسالم الدوسري، بعد نهاية إعارته لنادي فياريال الإسباني.

وسيضع تواجد العديد من اللاعبين المميزين سواء المحليين أو الأجانب، المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في حيرة كبيرة خلال اختياره للتشكيلة الأساسية، ولكنه سيمنحه فرصة للاعتماد على كافة النجوم وإتباع نظام المداورة؛ نظرًا لمشاركة الزعيم في أكثر من بطولة.