جيسوس يغير قناعته.. ويطالب بمحور أجنبي

المواطن - طارق سعد

أعلن البرتغالي جيسوس، مدرب الهلال، عن حاجته للتعاقد مع لاعب محور أجنبي، بعد أن كان في فترة سابقة يؤكد أن الأسماء المحلية تؤدي الغرض بوجود الرباعي الدولي عبدالله عطيف وسلمان الفرج ومحمد كنو وعبدالملك الخيبري بالإضافة إلى الشابين مهند فلاتة وناصر الدوسري.

وقال جيسوس للصحفيين في المؤتمر بعد لقاء الشباب العماني: “إصابتا عطيف والفرج مؤثرتان، إصابة عطيف تبدو قوية لذلك سأحاول الاستعانة بمحور أجنبي”.

يُذكر أن جيسوس فضّل في وقت سابق جلب مدافع أجنبي بجانب بوتيا، وتبعاً لهذا التوجه كانت الإدارة عازمة على تجديد عقد عبدالملك الخيبري لمدة موسم.

وتحركت إدارة سامي الجابر سريعاً استجابة لرغبة جيسوس، حيث تُسابق الوقت لمفاوضة عدد من الأسماء في البرازيل والبرتغال مع قرب انتهاء فترة التسجيل التي تُغلق في 23 من الشهر الجاري.