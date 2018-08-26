جيسوس يُراقب المجد الأول

المواطن - محمد سمعة

يأمل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال في قيادة الزعيم نحو التتويج بلقب الدوري السعودي للموسم الثالث على التوالي.

وكان جورجي جيسوس تولى مهمة تدريب نادي الهلال في شهر يونيو الماضي، خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان براون والذي رحل عن قيادة الزعيم بعد التتويج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي.

ويسعى جورجي جيسوس للسير على خطى الأرجنتيني رامون دياز ومواطنه خوان براون والفوز بلقب الدوري السعودي للمرة الأولى في تاريخه كمدرب لنادي الهلال.

وكان رامون دياز تُوج مع الهلال بلقب الدوري السعودي مرتين موسمي 2016-2017 و 2017-2018، كما أن خوان براون استكمل مسيرة الهلال في الدوري المحلي بالموسم الماضي بعد إقالة المدرب دياز من قبل مجلس إدارة الهلال السابق.

يذكر أن جيسوس تُوج بلقب السوبر السعودي في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري بعد الفوز على نادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت في العاصمة البريطانية لندن.

يأمل المدرب البرتغالي في أن يقود الزعيم لتحقيق كافة البطولات، خاصة أن جماهير الهلال دائمًا ما تكون متشوقة للبطولات وطامحة لرؤية الزعيم على منصات التتويج بشكل دائم.

سبق للمدرب جورجي جيسوس تدريب ناديي سبورتينج لشبونة وبنفيكا البرتغاليين، قبل قدومه لتدريب نادي الهلال.

تعاقد الهلال في فترة الانتقالات الصيفية بالعام الحالي مع النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري من صفوف نادي العين الإماراتي.