جيسوس يُطبق تكتيك السوبر.. ويُركز على الاستحواذ

المواطن - مروة نبيل

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، مرانه الأخير، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة أمام الاتحاد.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمران الفريق الأول لكرة القدم اليوم، وأشار إلى أن الحصة التدريبية بدأت بتدريبات لياقية وبدنية وسط متابعة رئيس مجلس الإدارة سامي الجابر ونائبه.

وشرح المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، النهج التكتيكي الذي سيُطبقه في مباراة السوبر السعودي أمام الاتحاد، وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بتطبيق تدريبات التمرير الدقيق والاستحواذ على الكرة.

وطبق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، عددًا من الجمل الفنية والتدريبات التكتيكية، واختتم مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم، بمناورة على ثلثي مساحة الملعب وسط مشاركة النجم ياسر الشهراني.

وأدى ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج وعبدالله عطيف مرانًا بالجري حول الملعب ضمن برنامجيهما.