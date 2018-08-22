حاجة مصرية أخفت أوجاع الفشل الكلوي خوفاً من حرمانها الحج

صبيحة محمود تصوير: المركز الإعلامي لحجاج فلسطين ومصر

المواطن - المشاعر المقدسة

أخفت حاجة مصرية معاناتها مع أوجاع الفشل الكلوي الذي سكن جسدها قبل نحو سبعة أشهر خوفاً من حرمانها أداء فريضة الحج ؛ إثر اختيارها لتكون ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وبعد وصولها لمكة المكرمة وأدائها طواف القدوم عادت إلى مقر إقامة الضيوف وهي تشعر بألم عارض زارت على إثره العيادة الخاصة بالبرنامج ليكتشف طبيب العيادة الخاص سرها الذي أخفته.

واكتشف الدكتور أشرف بدر الطبيب المرافق لحجاج أسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة المصرية، سر الحاجة “صبيحة”بعد زيارتها للعيادة وسؤالها عن تاريخها المرضي لتجيب الحاجة وهي مترددة بأنها تعاني من فشل كلوي منذ سبعة أشهر ، وتعمل غسيل كلوي ٣ مرات أسبوعياً.

ويوضح الدكتور بدر أن الحاجة صبيحة جاءت للعيادة تشكو من ألم عارض بسيط لديها وأبلغتهم أنها تقوم بالغسيل الكلوي 3 مرات أسبوعياً وحريصة على أداء الحج ولم تخبر أحداً لخوفها من عدم تمكنها من أداء الحج حيث تم عمل الإجراءات اللازمة وإجراء 3 جلسات غسيل لها حتى الآن ، الأولى كنت في مستشفى النور والثانية في مستشفى عرفة والثالثة يوم العيد في مستشفى منى وجار متابعة حالتها”.

من جانبه روت الحاجة صبيحة محمود محمد ٤٧ عاماً قصتها ، :”أعاني من الفشل الكلوي وأتيت إلى المملكة لأداء الحج دون مرافق ، ووجدت الجميع هنا أبنائي”.

وأضافت : بعد أن أجرت جلسة غسيل كلوي في مستشفى منى إثر اكتشاف الفريق الطبي لبرنامج الملك : “فقدت زوجي في أحداث تفجير مسجد الروضة في عام 2017م، ولدي خمسة أبناء وبنت أحدهما يعاني من إعاقة، واكتشفت إصابتي بالفشل الكلوي قبل 7 أشهر وقرر الأطباء إجراء 3 جلسات أسبوعية للغسيل”.

وتضيف الحاجة صبيحة “تم إبلاغي باختياري للحج ضمن ضيوف الملك ،وهذه حجتي الأولى وعندما وصلت إلى مكة دون مرافقة أحد من أسرتي أبلغوني في العيادة الطبية بأنه بإمكاني إتمام حجي وإجراء الغسيل الكلوي بكل يسر وسهولة ولله الحمد، وقاموا بمتابعة حالتي ونقلوني إلى عدد من المستشفيات لإتمام الغسيل الكلوي ، بإشراف ومتابعة من رئيس اللجنة الصحية لحجاج مصر الأستاذ عبدالله بن صالح المطرفي”.

ورفعت أكف الضراعة لخالقها تدعو للملك سلمان على المكرمة غير المستغربة والضيافة الكبيرة لأسر الشهداء والمصابين من مصر والتي لم تكن تتوقع أن تكون بـمثل هذا الكرم والحفاوة.

إلى ذلك أكد عبد الله المطرفي رئيس اللجنة الصحية لحجاج أسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة المصرية، بأنه يجري متابعة حالة الحاجة صبيحة وتم مرافقتها من المخيم بمنى إلى المستشفى والبقاء معها حتى أنهت جلسة الغسيل ، مؤكداً أن جميع ضيوف الملك يتم متابعة أحوالهم الصحية والاهتمام بهم من أجل سلامتهم وراحتهم على أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وأوضح المطرفي منذ وصول الحجاج المصريين من ضيوف الملك تم إجراء أكثر من 350 حالة كشف تم نقل 3 حالات منها للمستشفى إلى جانب متابعة حالة الحاجة “صبيحة” مشيراً إلى أنه يوجد سيارتا إسعاف مجهزتين بطواقم طبية من 3 أطباء و3 ممرضات.