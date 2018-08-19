حاج مصري: الإرهاب أفقدني أخي و3 من أبنائي.. واستضافة الملك خففت مصابي

المواطن- مكة المكرمة

“الإرهاب أفقدني ثلاثة من أبنائي وأخي في حادثة واحدة” بهذه العبارة تحدث الحاج مصطفى حمدان سلامة البالغ من العمر 64 عاماً عن قصة دارت أحداثها قبل ما يقارب العام وتحديداً أثناء صلاة الجمعة في الـ 24 من نوفمبر لعام 2017 بالروضة شمال سيناء ليصبح ذلك الهجوم على المصلين في مسجد الروضة هو الأكثر دموية في تاريخ مصر إذ بلغ عدد ضحاياه 305 شهداء بينهم 27 طفلًا وإصابة 128 آخرين.

يقول الحاج مصطفى الذي يتواجد هذه الأيام ضيفاً ببرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة ضمن أسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة المصرية لأداء فريضة الحج: إن مكرمة الملك بعثت في نفسي مشاعر الغبطة والسرور لما يقدمه الملك سلمان للمسلمين جميعاً ولمصر على وجه الخصوص والتي دائماً تثبت السعودية قيادة وشعباً أنها مع مصر في كل وقت وحين.

ويضيف الحاج مصطفى: اختياري ضمن ضيوف الملك خفف مصابي فيمن فقدت قبل أقل من عام وهذا ليس مستغرب على قائد الأمة الإسلامية الذي يقف معنا في كل وقت وحين.