حاج ناجٍ من قذيفة حوثية: استشهد عمّي وأصبت بجروح خطيرة وهذه قصّتي

المواطن - المدينة المنورة

أكد النقيب محمد علي، في الجيش الوطني اليمني، أن الحوثيين قتلوا عمه بقذيفة نارية على إثرها أصيب بجرح خطير في الفخذ كما فقد بصر عينه اليسرى.

جاء ذلك بعد أن أدى فريضة الحج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حيث استضاف هذا العام 5400 حاج وحاجة من 95 دولة من دول العالم.

وقال النقيب محمد: “كنا في مواجهة مع إحدى جماعة من الجماعات المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران وبرفقتي مجموعة كبيرة من الجيش الوطني”، مضيفاً أن الحوثيين هاجموا منطقتنا بقذيفة صاروخية أدت إلى استشهاد عدد كبير من الجيش الوطني من ضمنهم عمه، وأنه أصيب في عينه وفخذه.

وحول علاجه، قال محمد: “الحمد لله الذي نجاني من موت محقق وتم علاجي في أحد المستشفيات الحكومية بالمملكة في شرورة، ثم بأمر من سمو ولي العهد تم نقلي إلى مستشفى القوات المسلحة بالطائف وقدموا لي أربعة عمليات في الفخذ وعمليتين في العين وبعد عناية الله ورعاية المملكة الإنسانية استرجع بصري”.

واختتم حديثه بشكر الله ثم شكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يقدمانه من خدمات جليلة وأعمال فاضلة للمسلمين في شتى أنحاء العالم.