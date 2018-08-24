حاج نيجيري يعثر على مبالغ مالية طائلة في مرحاض بمكة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

في تصرف عظيم، أعاد حاج نيجيري أموالًا كان قد عثر عليها في أحد المراحيض وذلك أثناء أدائه لمناسك الحج في مكة المكرمة.

وذكر تقرير صادر عن موقع ويثين نيجيريا، أن الحاج الذي يدعى موسى إيدوتسو قد عثر على حزمة من الدولارات في مرحاض قريب من مقر إقامته في مكة المكرمة، بما يعادل 400 ألف نيرة نيجيرية.

وتلقى الموقع الإخباري النيجيري تفاصيل الخبر عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب، والذي أسهم في الكشف عن تفاصيل الواقعة الكاملة للجمهور.

واتضح أن الأموال تخص حاجًا آخر من نيجيريا يدعى زوكالريني سعيد، وهو الذي يرأس بعثة الحجاج من ولاية إنوغو في نيجيريا.

وكان المبلغ قد سُلم إلى صاحبه الأصلي بعد أن تم التعرف على محتويات حقيبته المفقودة، وبالمقارنة بما عثر عليه إدوتسو في المرحاض، اتضح أنها تخص سعيد.

واختتم ضيوف الرحمن أداءهم للفريضة المقدسة في المملكة بالأمس، بعد أن أدوا طواف الوداع حول الكعبة خلال الساعات القليلة الماضية، لتبدأ أفواج الحجيج بمغادرة البلاد بشكل منظم، ووفقًا للطرق التي استقروا عليها للرحيل.