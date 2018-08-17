حاج يمني توقف قلبه وهكذا تم إنقاذه في مكة المكرمة

المواطن - واس

بفضل من الله تمكن فريق طبي متكامل من مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة من انقاذ حياة حاج يمني يبلغ من العمر 60 عاماً بعد تدهور حالته الصحية وفشل شديد في عضلة القلب وإنخفاض حاد في ضغط الدم نتج عنه فشل باقي أعضاء الجسم.

وبيّن استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية الدكتور ممدوح اسماعيل مرشد أن المريض عانى من فشل شديد في عضلة القلب حيث كانت وظيفتها تعمل بأقل من ٢٠٪ وبسبب عدم قدرة القلب على ضخ الدم إلى باقي أعضاء الجسم أخذت باقي أعضاء الجسم في الفشل فتدهورت وظائف الكبد والكلى والرئة والمخ مما أدى إلى وضعه على التنفس الصناعي , مشيراً إلى أن الفريق الطبي قرر على الفور أخذ المريض على وجه السرعة لإجراء قسطره عالية الخطورة حيث تبين خلالها وجود انسداد كلي في شرايين القلب الثلاثة كلها ماعدا فرع صغير ساعد على بقاء قلبه ينبض بضعف فتم وضع مضخة مساعده لعضلة القلب ثم فتح شرايين قلبه المسدودة بنجاح.

وأفاد أنه في أقل من عدة ساعات بفضل من الله بدأت عضلة القلب في التحسن وضغط دمه المنخفض أخذ في العودة لمعدله الطبيعي مع استجابة باقي الأعضاء وتقرر نزع جهاز التنفس الصناعي عنه حيث لم يعد يحتاجه في أقل من نصف يوم.