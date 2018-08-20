حالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

المواطن - واس
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في رسالتها الإرشادية التي تبثها بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية عن حالة الطقس المتوقعة – بمشيئة الله – خلال موسم حج هذا العام 1439هـ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة اليوم الأحد، هي الآتي:
مكة المكرمة : الطقس: سحب رعدية ممطرة, الحرارة :41 د.م، الرطوبة :60%.
عرفات : الطقس: سحب رعدية ممطرة، الحرارة : 41 د.م، الرطوبة :60%.
منى : الطقس: سحب رعدية ممطرة، الحرارة : 40 د.م، الرطوبة :70%.
مزدلفة :الطقس: سحب رعدية ، الحرارة :41 د.م، الرطوبة : 60%.
المدينة المنورة: الطقس: غائم جزئي ، الحرارة :43 د.م، الرطوبة :30 %.
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