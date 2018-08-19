حالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في رسالتها الإرشادية التي تبثها بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية عن حالة الطقس المتوقعة – بمشيئة الله – خلال موسم حج هذا العام 1439هـ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة اليوم الأحد، هي الآتي:

مكة المكرمة : الطقس: سحب رعدية, الحرارة :42 د.م، الرطوبة :60%.

عرفات : الطقس: سحب رعدية، الحرارة : 43 د.م، الرطوبة :65%.

منى : الطقس: سحب رعدية، الحرارة : 41 د.م، الرطوبة :70%.

مزدلفة :الطقس: سحب رعدية ، الحرارة :43 د.م، الرطوبة : 65%.

المدينة المنورة: الطقس:صحو ، الحرارة :43 د.م، الرطوبة :35 %.