حريق في مستودع رجيع المستلزمات الطبية ببيشة بدون إصابات

المواطن - بيشة

أعلنت صحة بيشة تفاصيل حريق محدود اندلع بمستودع رجيع المستلزمات الطبية، تابع لمديرية الشؤون الصحية في المحافظة.

وأوضحت الصحة، في بيان لها نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه فور اندلاع الحريق تم إبلاغ الدفاع المدني في بيشة وتواجدت فرقة، وتمت السيطرة على الحريق دون حدوث أي أضرار بشرية، فيما لم تتجاوز الأضرار المادية سوى بعض التجهيزات الطبية التالفة.

وشهدت عملية إطفاء الحريق تواجد مدير الشؤون الصحية ببيشة، سعيد بن جابر القحطاني، ووجه خلال تواجده بالموقع بسرعة إنهاء إجراءات التخلص من الرجيع والالتزام بإجراءات وضوابط السلامة في الموقع.