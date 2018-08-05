حساب المواطن يتفاعل مع مستفيد لم يستلم الدعم لشهرين دون سبب!

المواطن - عبدالرحمن دياب

شكا مواطن أنه لم يستلم دفعة الدعم الخاصة بهذا الشهر من برنامج حساب المواطن، وهو الشهر الثاني على التوالي، رغم أنه لم يطرأ أي تغيير على حسابه.

وتفاعل خدمة عملاء حساب المواطن مع شكوى المواطن عبر “تويتر”، موضحًا أنه يتم إرفاق كشف الحساب لمدة 3 أيام يتضمن تاريخ إيداع الدفعة من البنك الخاص بك من خلال التوجه للبوابة والدخول من “حسابي” والضغط على أيقونة حالة الدفعات وتقديم الشكاوى واختيار نوع الاعتراض “دفعة لم تستلم” ويخص كشف الحساب للمستفيد الرئيسي فقط.

وباتت 4 أيام فقط تفصلنا على إيداع الدفعة التاسعة من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين، ممن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة الجديدة من الدعم في حسابات المستفيدين، بمشيئة الله، يوم الخميس المقبل، وهو التاسع من شهر أغسطس الجاري، حيث يوافق اليوم العاشر يوم الجمعة الإجازة الرسمية في البلاد، حيث سيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل نهاية 10 يوليو.

ويستمر التسجيل في الدفعة العاشرة حتى موعد صرف الدفعة التاسعة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويصرف دعم حساب المواطن، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، أو في يوم قبله أو يوم بعده إذا وافق اليوم العاشر إجازة رسمية.

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.