حساب المواطن يوضح قيمة دعم الكهرباء في الدفعات الشهرية

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن قيمة دعم الكهرباء ضمن الدعم الشهري الذي يتم إيداعه في حساب المستفيدين وفقًا لقواعد الصرف الدورية.

وقال حساب المواطن إن دعم الكهرباء يمثل النسبة الأكبر من الدعم الموجه للمستفيدين في البرنامج حيث يمثل 35% من إجمالي مبلغ الدعم. ￼￼￼￼￼￼￼

وكان حساب المواطن أودع أمس ما يزيد على 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة التاسعة من قيمة الدعم لشهر أغسطس الجاري، و7 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وكشف حساب المواطن أن 48% من الأُسر والأفراد المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل في دورة الدفع التاسعة التي تم إيداعها أمس.

ويأتي برنامج حساب المواطن، بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

وقبل صرف الدفعة التاسعة جدد حساب المواطن التأكيد على أنه منذ انطلاق البرنامج يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها.

وقال حساب المواطن : منذ انطلاق البرنامج، يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها، بناء على معدل استهلاك الأسر في فصل الصيف، بالإضافة إلى فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

وتنتهي اليوم عملية التسجيل في دورة الدفع العاشرة فيما تبدأ غدًا عملية التسجيل في دورة الدفع الحادية عشرة.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).