حسن الدهماني كان في طريقه لإحياء حفل فني فكان الموت أسبق

المواطن - سعد البحيري

انتقل إلى رحمة الله الفنان التونسي حسن الدهماني إثر تعرضه لحادث سير عنيف أمس.

ونعى الفنانون العرب والتونسيون رفيقهم حسن الدهماني معددين خصاله الحميدة مؤكدين أنه خسارة لعالم الفن.

الفنان صابر الرباعي كان من بين أول من رثى حسن الدهماني حيث قال: حسرة كبيرة في فقدان فنان كبير وصديق خلوق في قيمة حسن الدهماني، أنعي نفسي والساحة الفنية التونسية والعائلة في رحيلك، ولا مرد لقضاء الله وإنا لله وإنا إليه راجعون، رحمك الله أخي وصديقي وأسكنك فراديس جنانه.

بدورها قالت الفنانة لطيفة التونسية : الفنان الكبير حسن الدهماني في ذمة الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. ألف رحمة على روحك يا ولد بلادي الدايم الله”.

أما نسيبة بنت محمد فقالت : الفنان الخلوق حسن الدهماني في ذمة الله.. إثر حادث مرور حيث كان في اتجاه ” كسرى” لإحياء حفل.. زوجته كانت معه في السيارة وهي في حالة حرجة.. ربنا يرحمه ويشفي زوجته.

ونقلت مصادر إعلامية تونسية عن والي سليانة قوله إن الحادث وقع في مدخل معتمدية مكثر ، حيث تمثل الحادث في انقلاب السيارة التي كانت تقودها امرأة وكان على متنها الفنان الراحل وشخص آخر مشيرا إلى أن حالة المرأة والمرافق خطيرة.

وقالت وزارة الثقافة التونسية في بيان إن حسن الدهماني توفي وهو في طريقه إلى أداء واجب فني. توفي في حادث أليم وهو يستعد لإدخال السرور والبهجة على عائلات تونسية كانت تنتظره ليسمعها نغماً وطرباً وجمالاً. فكان الموت أسبق.

وأنتج الدهماني ولحن العديد من الألبومات لكن ذاع صيته في تونس والوطن العربي بأدائه المميز لأغاني الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والمطرب الراحل وديع الصافي وترديده للمواويل اللبنانية.