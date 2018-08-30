حسين عبدالغني يتألق في مباراة النصر .. والجماهير: العمر لا يحسب بالسنين

المواطن - مروة نبيل

حسين عبدالغني نجح في خطف الأنظار إليه في مباراة النصر وأُحد التي أُقيمت، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعاد حسين عبدالغني حديثًا إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من خلال نادي أُحد، ليبدأ مشواره الجديد في مباراة النصر بأولى جولات المسابقة المحلية، ويتألق بشكل لافت للنظر.

ودشنت الجماهير هاشتاقًا يحمل اسم حسين عبدالغني بعد مباراة النصر وأُحد، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نظرًا للتفاعل الكبير معه.

ورصدت “المواطن“، أبرز ردود الفعل على هاشتاق حسين عبدالغني بعد مباراة النصر وأُحد، وقال عبد السلام الحارثي: “رجل المباراة الأول حسين عبدالغني مثال للرجل الرياضي المحافظ، لاعب بعمر ٣٩ ولياقة لاعب بعمر ٢٢ عاما! طلع من النصر وعيّن خير”.

وقال السيد: “أفضل ظهير سعودي عاصرته أفضل ظهير كان يعطيني شعور أنه لاعب مؤثر وليس كلاعب مُكمل .. لاعب له شخصيته ومسؤوليته وشغفه في الملعب ، يخرج خارج النص بشكل مستمر ولكن كل ما يخص لاعب كرة القدم المحترف والموهوب والمنضبط هو الرقم 1 .. حسين عبدالغني “.

وكتب آخر: “الدقيقة 94 .. شوفوا حسين عبدالغني (41 سنة) وقف هجمة مرتدة للنصر عن طريق نور الدين مرابط إزاي !!”، وقال عبد الله العصيمي: “ما شاء الله على حسين عبدالغني يلعب وكأنه في العشرينات من عمره ! خير مثال على اللاعب المحترف مهتم بنفسه ولياقته ليت كل اللاعبين السعوديين يقتدون به”.

وتابع نايف المطيري: ” حسين عبدالغني بهذا العمر قدم أداء رائعا .. للأمانة خذل كل من توقع أن لا يظهر بأداء مميز بسبب سنه.. ما شاء الله تبارك الله كان الأفضل في الفريق الأحدي ويستحق هذا التقييم .. هذا اللاعب ظاهرة وليس لاعبًا عاديًا”، وقال آخر: ” حسين عبدالغني 41 سنة وبيفتح سبرينت كأنه شاب 20 سنة ما شاء الله”.

وأضاف بدر: ” حسين عبدالغني في مباراة النصر تمريرات صحيحة 17، صناعة فرص 2، عرضيات ناجحة 4 الأكثر.. الاعتراضات 2.. تشتيت الكرة 6.. التحامات ناجحة 8.. افتكاك الكرة 5 الأكثر، حصل على ثاني أفضل تقييم (7.4)”، وقال مازن العسرج: ” ما شاء الله تبارك الله حسين عبدالغني 41 عامًا .. نموذج حقيقي للاعب المحترف ..”.

وتفاعل آخر مع هاشتاق حسين عبدالغني بعد مباراة النصر وقال: “من قال إن العمر يحسب بالسنين حسين عبدالغني وصل ٣٩ ولا يزال يحتفظ بلقب الفتى الذهبي ويؤكد أن كرة القدم لعبة أيقونتها (العقل) و(العطاء) وقبلها (المرجلة) اليوم تألق أبو عمر ولا يزال لديه الكثير”، وكتبت فاتن: “متألق ومبدع جد تستاهل تكون ترند يا حسين بالتوفيق لك دائمًا وأبدًا”.

حساب يحمل اسم “الدحمي”، قال: “الناس مع مرور الأيام يكبرون، إلا حسين عبدالغني يصغر! والله مو معقول هالإنسان ما شاء الله تبارك الرحمن !!”، وقال وليد الزهراني: ” حسين عبدالغني في كل ظهور يثبت بأن العمر مجرد [ رقم ] والعطاء والروح داخل الملعب هو الفاصل والحكم ..”.

وعلق معن القويعي قائلًا: “ما شاء الله تبارك الله على حسين عبدالغني عودته من الاحتراف الخارجي وتواجده في دورينا إضافة رائعة”، وكتب أحمد عسيري: ” حسين عبدالغني أسطورة .. عنده كل أساسيات كرة القدم ومهاراتها .. يكره الهزيمة .. يلعب بنفس أسلوبه مهما كان الخصم .. يحب كرة القدم أكثر من أي لاعب آخر .. كل الاحترام لك يا أبا عمر”.