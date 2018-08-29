حفل تدشين الدوري السعودي يُزيح الستار عن كأس البطولة وكرة الموسم الجديد

المواطن - محمد سمعه

كشف حفل تدشين الدوري السعودي للموسم الجديد 2018- 2019 عن كأس البطولة والكرة الجديدة التي ستُستخدم في البطولة عند انطلاقها.

وقبل إقامة حفل تدشين الدوري السعودي، من المقرر انطلاق الدوري السعودي في الموسم الجديد يوم الخميس المقبل، حيث تُقام 3 مباريات في الجولة الأولى من البطولة غدًا.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة أعلن خلال حفل تدشين الدوري السعودي، أن دوري الموسم الجديد سيُطلق عليه لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كموسم استثنائي.

كما أكد تركي آل الشيخ خلال حفل تدشين الدوري السعودي، أن دوري المحترفين نجح في أن يُصبح ثاني أقوى دوري في آسيا متفوقًا على الدوري الياباني والدوري الكوري.

كما أضاف تركي آل الشيخ وأكد خلال حفل تدشين الدوري السعودي، أن القيمة التسويقية لدوري المحترفين جعلته يتواجد في المركز السابع عشر عالميًّا من حيث القدرة على التسويق.

ويذكر أن حفل تدشين الدوري السعودي شهد تقديم 16 مدربًا، وهم عدد مدربي أندية الدوري السعودي بالموسم الجديد.

كما شهد حفل تدشين الدوري السعودي، التقاط صور تذكارية للفرق المشاركة بصحبة مدربي هذه الفرق.

وحرص رجاء الله السلمي وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة على التواجد في حفل تدشين الدوري السعودي نيابة عن المستشار تركي آل الشيخ والمتواجد حاليًّا في دولة الولايات المتحدة الأميركية.

شارك في حفل تدشين الدوري السعودي المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الاتحاد بصحبة نجوم العميد، كما تواجد أيضًا في حفل تدشين الدوري السعودي، المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي المدير الفني للنادي الأهلي رفقة نجوم الراقي.

ومن المتوقع بعد حفل تدشين الدوري السعودي، أن يشهد الموسم الجديد منافسة نارية بين كافة الأندية، خاصة بعد تعزيز جميع الأندية لصفوفه بصفقات من العيار الثقيل من أجل المنافسة على خطف اللقب الأغلى.

يذكر أن اللاعب البرازيلي لوكاس ريبامار تواجد مع ناديه الجديد أحد في حفل تدشين الدوري السعودي، وهو المنتقل له حديثًا وفي فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من نادي بيراميدز المصري.