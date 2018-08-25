حقيبة الحاج .. جديد رئاسة الحرمين

المواطن - مكة المكرمة

أكد مدير مكتبة المسجد الحرام محمد بن غالب البقمي أنه ضمن مشاركة مكتبة المسجد الحرام في حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي “خدمة الحاج والزائر وسام فخرٍ لنا” في موسمها السادس، أطلقت المكتبة برنامج “حقيبة الحاج”.

وأوضح أن حقيبة الحاج عبارة عن هدية تتضمن مجموعة من الكتيبات المتعلقة بمناسك الحج والعمرة يتم توزيعها على قاصدي بيت الله الحرام، وهي “زاد المعتمر” و”تحفة الحاج والمعتمر” لفضيلة الشيخ فهد بن يحيى و”الإشراقات في خطبة عرفات” و”إتحاف الناسك بخطب المناسك” للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومجموعة من الإصدارات الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن كتاب (إتحاف الناسك بخطب المناسك) يشهد إقبالاً كبيراً من الحجاج الذين أكدوا أن الكتاب يلبي احتياجاتهم من العلم الشرعي المؤصل في المناسك، فضلاً عن تقريبه للمعلومة وسهولة حمله، وبيان مفرداته.