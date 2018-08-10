حقيقة الإبقاء على رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة عند قيمتها الأولية

المواطن - الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عدم صحة المعلومات المتداولة في عدد من الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول الرفع للمقام السامي الكريم بطلب الإبقاء على رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة عند قيمتها الأولية، وذلك خلال لقاء وزير العمل والتنمية الاجتماعية برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية.

وكان الوزير قد التقى أمس الأربعاء الماضي رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، حيث أكد اللقاء على تحفيز منظومة العمل والتنمية الاجتماعية للمنشآت الداعمة لبرامج التوطين.