حقيقة تحويل موظفي القطاع العام من الخدمة المدنية إلى الخاص تحت نظام العمل

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الخدمة المدنية حقيقة تحويل جميع موظفي القطاع العام من أنظمة ولوائح الخدمة المدنية إلى القطاع الخاص.

وأكدت الخدمة المدنية، في توضيح لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن ما يتم تداوله حاليًّا عن تحويل جميع موظفي القطاع العام من أنظمة ولوائح الخدمة المدنية إلى القطاع الخاص تحت نظام العمل والتأمينات الاجتماعية غير صحيح، ولا أساس له من الصحة.

وزعم مغردون على “تويتر”، اليوم الأحد، أن موظفي القطاع العام سيتم تحويلهم إلى من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل والتأمينات الاجتماعية، وهو ما نفته الوزارة في توضيحها.