حكايا مسك! لا سقف للإبداع

بقلم : تركي الدويش *

لديك موهبة تؤمن بها في داخلك ولكنك ضللت الطريق، أو تنقصك الأدوات والإمكانات التي يمكنك بها ممارسة هذه الموهبة وتطويرها، وأنتِ أيضًا وهبكِ الله بموهبة أشغلت فكركِ وذهنكِ رغبةً منكِ في تحويلها على أرض الواقع ولكنكِ لا تملكين أدوات يمكنك الاتكاء عليها لتتمكني من ممارسة شغفكِ وتخشين فوات الفرصة.. لا عليكم!

فهنا (حكايا مسك) تعود من جديد وتطل عليكم بثوب الإبداع، هنا الفرصة لمن أراد اقتناصها، هنا أرض خصبة تقدمها تلك الحكايا للمواهب والطاقات الإبداعية لمختلف شرائح المجتمع. (حكايا) تأخذ بيد المواهب المبتدئة والشغف الطموح لتقدم لهم ما يحتاجون من تدريب، وتطوير، خطوة بخطوة؛ ليصعدوا سلم المجد، وليحققوا أحلامهم، وينضموا لقائمة الناجحين المبدعين، الذين تمكنوا من تحويل الأحلام إلى واقع؛ ليكونوا على مرأى من الجميع.

في هذه المبادرة لست مطالبًا إلا أن تحضر بموهبتك وحماسك، وما يعقب ذلك ستجده عندهم ولديهم، شركات عالمية وعملاقة تستعرض ما لديها بين يديك لترى بعينيك وتمارس بيديك! ورش عمل مختلفة تم تجهيزها بما يؤدي لبلورة موهبتك وتقويمها.

ماذا تنتظر؟ ولماذا تطيل التفكير؟ اعزم أمرك، ولملم شتات موهبتك، وتوكل على ربك وانطلق لهم؛ فهم ينتظرونك ليأخذوا بيدك نحو منصة المبدعين الذين وضعوا بصمتهم في هذه الحياة.. ألا تحب أن تكون بمثل هذا المكان؟! لا عليك، فنحن لا ننتظر الإجابة منك فهي معلومة لدينا مسبقًا! هم فقط بانتظارك.

وختامًا، مؤسسة مسك الخيرية الرائدة هي للمجتمع ومن المجتمع.

* كاتب ومهتم بتنمية وتطوير الشخصية

@TurkiAldawesh