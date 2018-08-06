حل وحيد أمام الريال لضم رودريجو مورينو

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي فالنسيا، عن الحل الوحيد أمام الأندية الراغبة في ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم، الإسباني رودريجو مورينو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح مدرب فالنسيا، مارسيلينو جارسيا، عن الطريقة الوحيدة التي يُمكن أن يرحل مورينو من خلالها، وقال لصحيفة “ماركا”، اليوم الاثنين: “أي ناد يرغب في التعاقد مع رودريجو عليه أن يدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده”.

وأضاف مارسيلينو جارسيا، خلال تصريحاته لـ”ماركا”، قائلًا: “وإذا وافق أي ناد على دفع قيمة الشرط الجزائي مع رغبة اللاعب في الرحيل، لن يُمكننا أن نفعل شيئًا حيال ذلك”.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد الإسباني الدولي رودريجو مورينو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا، 120 مليون يورو.

وارتبط اسم الإسباني رودريجو مورينو بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن مسؤولي فالنسيا تمسكوا باللاعب، قبل أن يُحددوا السعر المطلوب لرحيله.

وشارك رودريجو مورينو صاحب الـ27 عامًا في 31 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا الإسباني في منافسات الموسم الرياضي الماضي، ونجح في تسجيل 16 هدفًا، ولعب مع المنتخب الإسباني في نهائيات بطولة كأس العالم 2018.