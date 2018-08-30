حوار البطل ووصيفه .. الأبرز في الجولة الأولى

المواطن - محمد سمعه

تنطلق منافسات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2018-2019 في كرة القدم، اليوم الخميس، بثلاث مباريات قوية وهي: ” الاتفاق والرائد، النصر وأحد، الوحدة والحزم”.

وتشهد الجولة الأولى من الدوري السعودي حديثاً من نوع خاص سيدور بين ناديي الوحدة والحزم، وهما الفريقان اللذان صعدا لدوري المحترفين في من دوري الدرجة الأولى بعد نهاية الموسم الماضي.

ويذكر أن الوحدة هو المُتوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى في الموسم الماضي، وكان وصيفه نادي الحزم ليصعد الثنائي معًا لدوري المحترفين.

وتسعى الأندية ال16 خلال الجولة الأولى من عمر المسابقة إلى تحقيق الفوز وتقديم المردود الفني المنتظر خاصة أن الأندية السعودية تسابقت للتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل لسد احتياجاتها.

وتُستكمل مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي، يوم الجمعة حيث تُقام أربع مباريات وهي: “القادسية والفتح، الهلال والفيحاء، الشباب والاتحاد، الفيصلي والباطن”.

وتُختتم مباريات الأسبوع الأول من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد غد السبت بمواجهة النادي الأهلي والتعاون.

يذكر أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، كان أعلن أن الدوري السعودي سيُذاع بالمجان للجماهير عبر قنوات KSA SPORTS بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

تُوج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.