حيل لمنع جوجل من تتبع موقعك

المواطن - متابعة

أظهر تقرير جديد عن قيام شركة جوجل بتتبع تحركات المستخدمين، حتى عند إلغاء هذه الميزة والصلاحية بالنسبة للشركة.

وكشف تحقيق أجرته وكالة Associated Press الأمريكية، أن التعامل مع خدمات جوجل على أجهزة أيفون وأندرويد، يسمح للشركة بتسجيل مكان المستخدم خلال عملية التنقل اليومية.

وفيما يلي نعرض بعض الحيل التي يمكن للمستخدمين فعلها لمنع الشركة من القيام بذلك والمحافظة على خصوصية موقعهم قدر الإمكان:

– يفتح المستخدم المتصفح.

– يذهب المستخدم إلى رابط myactivity.google.com

-يسجل الدخول عبر حساب جوجل.

– من القائمة الموجودة أعلى اليمين، يختار المستخدم Activity Controls.

– يوقف المستخدم كلاً من ‘Web & App Activity و‘Location History.

– من شأن هذا أن يمنع جوجل من تخزين محددات الموقع بدقة على حساب جوجل الخاص بالمستخدم.

لكن يجب ملاحظة أن جوجل ستحذر المستخدم من أن بعض خدماتها لن تعمل بشكل جيد مع إيقاف هذه الإعدادات، وعلى وجه الخصوص “مساعد جوجل” أو المتحدث الذكي” وهي الخدمات التي لا يعتمد عليها الكثير من المستخدمين.

في نظام iOS:

إذا كان المستخدم يعتمد على تطبيق Google Maps، فإنه يحتاج إلى ضبط إعداد الموقع على ‘While Using’ the app”.

– من شأن هذا أن يمنع التطبيق من الوصول إلى الموقع عندما لا يكون التطبيق نشطاً.

– يمكن فعل ذلك من خلال الذهاب إلى Settings > Privacy >Location Services.

– يختار المستخدم بعد ذلك “خرائط جوجل” لإجراء التعديل.

على نظام أندرويد

ضمن رمز الإعدادات الرئيسية.

– يضغط المستخدم ‘Security & location.’

– يدخل المستخدم إلى قسم ‘Privacy’

– يختار منه Location

– يمكن للمستخدم إلغاء تفعيل هذه الميزة للجهاز بأكمله.