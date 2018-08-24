خادم الحرمين يتلقى اتصالًا للتهنئة بعيد الأضحى من ملك الأردن

المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًّا، اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ،هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلًا الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.