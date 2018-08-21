خادم الحرمين يغرد: خدمة ضيوف الرحمن الشرف الأكبر لبلادنا‎

المواطن- الرياض
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أن الشرف الأكبر الذي أكرم الله به بلادنا هو خدمتها لضيوف الرحمن.
وقال خادم الحرمين في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم الثلاثاء: “إن الشرف الأكبر الذي أكرم الله بلادنا هو خدمتها لضيوف الرحمن، ومع عيد الأضحى المبارك، أدعوه سبحانه أن يتمم للحجاج حجهم، وأن يديم الخير والسلام على أمتنا وسائر البلاد”.
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