خادم الحرمين يغرد: خدمة ضيوف الرحمن الشرف الأكبر لبلادنا‎

المواطن- الرياض

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أن الشرف الأكبر الذي أكرم الله به بلادنا هو خدمتها لضيوف الرحمن.

وقال خادم الحرمين في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم الثلاثاء: “إن الشرف الأكبر الذي أكرم الله بلادنا هو خدمتها لضيوف الرحمن، ومع عيد الأضحى المبارك، أدعوه سبحانه أن يتمم للحجاج حجهم، وأن يديم الخير والسلام على أمتنا وسائر البلاد”.