خاص: الشباب في ورطة صوماليا بسبب الاتفاق المبدئي

المواطن - طارق سعد

علمت مصادر “المواطن” أن الإدارة الشبابية تعقد اجتماعات مطولة مع وكيل أعمال لاعب الوسط البرازيلي ويرغتون دوراساريو الشهير بـ”صوماليا”، بعد فشل اللاعب في تجاوز الفحوصات الطبية اللازمة.

ووقعت الإدارة الشبابية عقدًا مبدئيًّا ملزمًا بمجرد إعلان الصفقة، لكن صوماليا فشل أكثر من مرة في تجاوز الفحص الطبي، حيث غادر اللاعب المعسكر الشبابي في سلوفينيا دون الوصول إلى اتفاق للخروج من صيغة التعاقد.

وجدولت إدارة أحمد العقيل عددًا من الاجتماعات مع وكيل اللاعب البرازيلي، حيث من المتوقع التعاقد مع لاعب مهاجم بديل لصوماليا.