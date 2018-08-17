خاص لـ”المواطن”: حسين عبدالغني سبب إقالة مدرب الأهرام

خاص لـ”المواطن”: حسين عبدالغني سبب إقالة مدرب الأهرام

2018/08/17
الساعة 1:42 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

علمت مصادر “المواطن” أن البرازيلي ريبامار المُنتقل من الأهرام المصري إلى فريق أُحد حضر بتوصية من قائد أُحد حسين عبدالغني.

وأوعز القائد الأحدي لإدارة ناديه بمدى جدوى استقطاب ريبامار والفائدة الكبيرة التي سيضيفها ريبامار للنادي الصاعد لدوري النجوم في حال قدومه، وهو ما تم لاحقاً بنجاح أُحد في استقطاب مهاجم الأهرام.

وسبّب انتقال ريبامار إلى أُحد أزمة كبيرة داخل فريق الأهرام أدّت إلى إقالة البرازيلي فالنتيم مدرب الأهرام بسبب معارضته على انتقال ريبامار لفريق أحد .

 


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