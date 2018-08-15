خاص لـ”المواطن”: عكايشي في لندن للالتحاق بمعسكر الاتحاد

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” من مصادر موثوقة، أن التونسي أحمد عكايشي يتواجد حاليًّا في الفندق الذي تُقيم فيه بعثة الاتحاد استعدادًا للقاء السوبر في لندن.

وفاجأ عكايشي زملاءه اللاعبين والمدرب دياز بعودته رغم إبعاده عن الفريق قبل أسبوع، حيث يسكن عكايشي حاليًّا في نفس الفندق الذي تقيم فيه البعثة الاتحاد، لكن على نفقته الشخصية.

ويأتي هذا الإجراء المفاجئ من عكايشي كإجراء قانوني لحماية وضعه التعاقدي مع الفريق، ويستند عكايشي على فقرة في العقد المُوقع بين الطرفين تنص على وجوب أداء اللاعب للتمارين مع الفريق الأول؛ كونه لاعبًا محترفًا للفريق الأول، حيث سبق للإدارة الاتحادية أن أمرت عكايشي بالعودة إلى جدة ومزاولة التدريبات في مقر نادي الاتحاد.