خاص لـ”المواطن”: عموري مفاجأة الهلال في احتفالية الاثنين

المواطن - طارق سعد

ذكرت مصادر مقربة من نادي الهلال لصحيفة “المواطن” بأن النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري) سيكون في مقدمة المحتفى بهم في الحفل الذي سيقام على ملعب جامعة الملك سعود يوم الاثنين القادم.

وأكدت المصادر بأن تفاصيل بسيطة تفصل بين الهلال وإعلان انضمام النجم الإماراتي إلى صفوفه، حيث من المتوقع أن يعلن عن الصفقة خلال الثمانية والأربعين ساعة القادمة.

وكانت إدارة الهلال قد دعت جماهيرها لحضور حفل التقديم مساء الاثنين القادم في أولى الحصص التدريبية لبطل الدوري بعد العودة من معسكر الفريق الخارجي في النمسا.