خاص لـ”المواطن” : 2 سبتمبر .. التمياط رئيساً لإتحاد القدم بالتزكية

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” من مصادرها الخاصة أن نواف التمياط، الذي كُلّف برئاسة الإتحاد السعودي لكرة القدم عقب إستقالة عادل عزت، سيتم تزكيته رئيساً للإتحاد السعودي في الإجتماع غير العادي لأعضاء الجمعية العمومية الذي تم جدولته يوم الأحد 2 سبتمبر القادم .

ويحظى الدولي السابق نواف التمياط بإجماع الأعضاء على تزكيته رئيساً حسب المشاورات والإتصالات الحالية بين أعضاء الجمعية العمومية.