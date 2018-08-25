خاص: 24 ساعة تُحدد مصير مايكون وخربين في الهلال

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” من مصادرها أن رئيس الهلال سامي الجابر إلتمس لدى فيفا السماح بتسجيل البرازيلي مايكون ؛ مدافع غلطة سراي التركي؛ في قائمة الهلال والذي نجحت الإدارة الهلالية في إتمام صفقة إعارة لمدة موسم لكن ولأمور تقنية لم تستطع إدارة سامي الجابر تقييده في لجنة الإحتراف السعودية .

ويستند الجابر في إلتماسه أن الصفقة تمت قبل نهاية الفترة بـ20 دقيقة، حيث تشترط لجنة الإحتراف طلب إرسال البطاقة الدولية للاعب عبر نظام TMS قبل نهاية الفترة.

وبحسب مصادر “المواطن” فإن مايكون في حال تسجيله سيكون بديلاً للسوري عمر خربين ، حيث من المتوقع أن يكون رد فيفا خلال الساعات القادمة .