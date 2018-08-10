خالد الدباغ نائبًا للرئيس الأعلى للمالية في أرامكو

المواطن - الرياض

وافق مجلس إدارة شركة، أرامكو على تعيين خالد الدباغ في منصب نائب الرئيس الأعلى للمالية خلفاً لعبد الله السعدان الذي انتقل ليرأس الهيئة الملكية للجبيل وينبع على أن يباشر مهام عمله مطلع سبتمبر المقبل.

وقالت العربية نقلا عن بلومبيرج إن مجلس إدارة الشركة الذي اجتمع في وقت سابق هذا الأسبوع وافق على تعيين معتصم المعشوق في منصب مسؤول الخزانة في الشركة بعد أن كان يشغل منصب نائب الرئيس المختص بشؤون اكتتاب أرامكو.

وتأتي هذه التعيينات في وقت مهم للشركة، حيث تبحث الشركة حالياً جميع خياراتها المالية من أجل الاستحواذ على حصة قد تتراوح بين 50 و70% في شركة الصناعات الأساسية سابك، والتي من المتوقع أن تكون من أكبر الاستحواذات في تاريخ السوق السعودية.

وقالت وكالة بلومبيرغ الشهر الماضي نقلا عن مصادر لها، إن شركة أرامكو تدرس إمكانية إصدار سندات دولية لأول مرة، وذلك لتمويل صفقة الاستحواذ على حصة سابك من صندوق الاستثمارات العامة والتي قد تقدر بنحو عشرات المليارات من الدولارات.